Smallingerland scheidt beter afval: geen verhoging kosten

wo 15 februari 2023 12.24 uur

DRACHTEN - Inwoners van de gemeente Smallingerland betalen in 2023 niet meer voor de afvalstoffenheffing. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. In heel Nederland is de gemiddelde stijging 5,3%. In Smallingerland blijft de prijs gelijk.

Waarom geen stijging?

In Smallingerland is geen sprake van een stijging omdat er steeds minder afval per persoon wordt ingezameld. Bovendien zijn de opbrengsten van oud papier, ijzer en textiel hoger uitgevallen. "Afgelopen jaar zat er gemiddeld 124 kilo restafval in de grijze rolemmer. Dat is 10 kilo minder dan het jaar daarvoor. Dat betekent minder kosten voor de verwerking hiervan." aldus de gemeente.

Door nog beter te gaan scheiden, denkt de gemeente de afvalstoffenheffing onder controle te houden. Smallingerland benadrukt dat gescheiden grondstoffen zoals groente- fruit en tuinafval en PMD (plastic- en metalen verpakkingen en drankkartons) zonder vervuiling moet worden aangeboden. De grondstoffen kunnen dan hergebruikt worden.