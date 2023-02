Leukste ANWB-uitjes: Park Vijversburg en De Kruidhof

di 14 februari 2023 18.19 uur

TYTSJERK - Het 'Leukste uitje van Friesland' is helaas dit jaar niet gevallen in De Wâlden. De ANWB laat weten dat dit jaar Puur Terschelling is verkozen tot \'Leukste uitje van Friesland’. Het gaat om een jaarlijkse ANWB-verkiezing.

Vertegenwoordigers van Puur Terschelling hebben dinsdag tijdens de feestelijke prijsuitreiking een 'gouden award' ontvangen. De zilveren en bronzen award gaan naar twee nieuwkomers in de top 3; Park Vijversburg in Tytsjerk en Botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost.

Maar liefst 96.000 stemmen zijn uitgebracht op de genomineerde uitjes, zowel op landelijk niveau als per provincie. ANWB-leden hebben tijdens de verkiezing gestemd op het uitje dat zij het meest waarderen.

Uit onderzoek* van de ANWB blijkt dat een groot deel van de Nederlanders een uitje in eigen provincie belangrijk (46%) vindt. Voor entree wil de helft van de bezoekers maximaal 20 euro uitgeven en bijna een derde betaalt tot 50 euro per persoon. Wel willen bezoekers minder betalen voor parkeren.

Tickets worden grotendeels vooraf gekocht en ticketacties en aanbiedingen blijven populair (52%). Eenmaal bij het uitje letten de bezoekers ook op de faciliteiten als eten en drinken, er moet een gezond aanbod zijn zonder meerprijs. In de coronaperiode zijn tijdsloten en reserveren van een datum ingevoerd. De meerderheid van de bezoekers (74%) ervaart het reserveren van een datum als prettig.

Sinds 2010 organiseert de ANWB de verkiezing van het 'Leukste uitje van Nederland'. De verkiezing is onderdeel van ANWB Eropuit.