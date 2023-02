Nieuwe trekkers voor jubilerend Land Transport

di 14 februari 2023 18.11 uur

HARKEMA - Land Transport uit Harkema heeft deze maand de eerste twee uit een serie van zes nieuwe DAF trucks in gebruik genomen. Het gaat om vijf DAF XG trekkers en een DAF CF bakwagen.

De eerste twee in de kleuren van Land Transport uit deze serie zijn DAF XG480 FT 4x2 trekkers.

Het familiebedrijf Land Transport bestaat dit jaar 100 jaar, en dat wordt gevierd met een serie nieuwe DAF trucks. Hiermee komt de vloot op een aantal van 39 trekkende eenheden, en daarnaast rijden er tien vaste charters voor het transportbedrijf.

Directeur Hennie Dijkstra over de nieuwe trucks: "Van oudsher had dit bedrijf een vloot van DAF trucks maar de laatste jaren maakten we andere keuzes. Toch zijn we nu weer terug bij dit Nederlandse truckmerk, niet in de laatste plaats vanwege de relatie met dealer ESA Trucks."

Land Transport rijdt met de helft van de vloot internationaal met koeltrailers, terwijl de andere helft actief is in het transport van bouw gerelateerde producten. Daarvoor zet het bedrijf onder meer uitschuifbare opleggers in voor het transport van staal en semi-diepladers en combinaties met autolaadkranen voor onder meer prefab bouwsegmenten.

Het is voor het eerst sinds tien jaar dat er weer DAF trucks worden afgeleverd bij Land Transport.