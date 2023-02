Verdachte wil dat rechtbank ISD-maatregel oplegt

di 14 februari 2023 17.30 uur

LEEUWARDEN - Over de feiten waarvoor hij terechtstond – vier inbraken, een diefstal en een poging tot inbraak – wilde hij niets verklaren, maar de 42-jarige veelpleger uit Stiens wil wel graag dat de rechtbank aan hem de ISD-maatregel – plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders – oplegt, zodat hij de hulp krijgt die hij nodig heeft om van zijn drugsverslaving af te komen.

Verdachte nam geen verantwoordelijkheid

Het was een beetje dubbel vond ook officier van justitie Rick Janssens. Aan de ene kant wil de al jarenlang aan speed en softdrugs verslaafde verdachte meewerken aan plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). Aan de andere kant nam hij, door te zwijgen, geen verantwoordelijkheid voor de feiten waarvan hij werd verdacht. En dat terwijl er van elke inbraak en diefstal camerabeelden waren waarop de Stienser door politiemensen en een anonieme melder was herkend.

Patroon bij veelplegers doorbreken

"Lastig" vond Janssens. Toch kwam de officier de verdachte tegemoet door de ISD-maatregel te eisen. Dat zou betekenen dat de man in elk geval twee jaar onderdak is en adequate hulp krijgt. De ISD is in het leven geroepen om het bij veelplegers bekende patroon te doorbreken van vastzitten, op vrije voeten komen, opnieuw uit stelen gaan om de verslaving te bekostigen, om uiteindelijk weer in de gevangenis te belanden. De Stienser wil zelf ook dat die vicieuze cirkel doorbroken wordt.

Inbraak in clubgebouw kaatsvereniging Dokkum

Hij zou verantwoordelijk zijn voor vier inbraken, een diefstal en een poging tot inbraak. Op 22 augustus vorig jaar zou hij bij een inbraak in het wokparadijs Kisoro in Jelsum 21 tablets en de kassala hebben gestolen. Op 6 september zou hij hebben ingebroken in het clubgebouw van kaatsvereniging Oostergo in Dokkum. Een kleine maand later stal hij een elektrische fiets uit een garagebox aan het Europaplein in Leeuwarden. In diezelfde periode had iemand geprobeerd in te breken in een viskraam in Stiens.

Beelden van videodeurbel

Dat mislukte, maar er waren duidelijke sporen van braak aangetroffen bij de deur van de viskraam. Op 4 oktober was er ingebroken in het multifuncioneel centrum de Skalm in Stiens. De inbreker maakte onder meer een laptop en een mobiele telefoon buit. Een week later werd er ingebroken in een auto in Leeuwarden. De verdachte was te zien op beelden van een videodeurbel. Van de andere feiten waren ook camerabeelden waarop hij steevast door de politie werd herkend.

Dertien vermogensdelicten in vijf jaar

Hij is niet de eerste veelpleger die de rechtbank 'vraagt’ om de ISD-maatregel op te leggen. Een paar weken geleden vroeg een Leeuwarder (38) met een strafblad van 30 kantjes ook om plaatsing in een instelling. Hij kreeg zijn zin, de rechtbank legde de ISD-maatregel op. De Stienser heeft een strafblad van 25 pagina’s. In de afgelopen vijf jaar pleegde hij dertien vermogensdelicten en kreeg hij bij drie veroordelingen alleen nog maar celstraffen. Hij is sinds 1998 bekend bij politie en Justitie. Volgens de officier biedt de ISD de grootste kans om hem weer op het rechte pad te krijgen. De reclassering denkt er ook zo over.



De rechtbank doet op 28 februari uitspraak.