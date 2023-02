Hobbyboer (71) zet verwaarloosde koe op transport

di 14 februari 2023 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 71-jarige hobbyboer kreeg dinsdag een boete van 1000 euro - waarvan de helft voorwaardelijk - bij de politierechter in Leeuwarden. De man had in juli 2021 een sterk vermagerde koe laten afvoeren.

Het incident vond op 22 juli 2021 plaats in zijn woonplaats Sebaldeburen. "Hij was wel slecht maar hij kon wel lopen" vertelde man dinsdag bij rechter Brinkman. Ook had de man het bijbehorende vki-formulier valselijk opgemaakt.

Volgens de boer hadden andere koeien zijn koe vertrapt. Het was voor het dier een lange reis vanuit Groningen naar de slachtbank in het Brabantse Someren. Een dierenarts van de NVWA voerde daar een controle uit en ontdekte het dierenleed.

De arts trof een koe aan met extreem ingevallen heupen, uitstekende ribben en ingezonken ogen. Het was volgens de arts - ook vanwege de extreme vermagering - niet verantwoord dat de koe op transport was gezet.

De hobbyboer herinnerde zich nog: "Overdag was hij goed, er mankeerde helemaal niets aan." De boer had de koe zelf naar een punt gebracht waar een veehandelaar het dier vervolgens weer had meegenomen. "Hij ging rijden naar de andere kant van het land om de dieren aan te bieden." zo concludeerde de officier van justitie.

Volgens de officier had een andere dierenarts op 11 februari al vastgesteld dat het rund sterk vermagerd was. "Je mag dieren die ziek zijn niet gaan vervoeren. Je mag ze niet extra lijden toe brengen. Dat het dier nog enigszins kon lopen dat is het niet het criterium". De officier eiste een geldboete van 1000 euro.

Politierechter Brinksma legde de verdachte een straf op van 1000 euro waarvan 500 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. "Dit dier had niet meer vervoerd mogen worden. Als je hem dan toch vervoert dan veroorzaak je leed bij het dier."