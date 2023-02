1500 euro boete voor boer die 'te goed van vertrouwen is'

di 14 februari 2023 14.37 uur

BAKKEVEEN - "Die koeien waren geen top koeien...." dat begreep een 52-jarige boer uit Bakkeveen ook. Echter, een dierenarts van de NVWA trof in juli 2021 één van de twee verwaarloosd en liggend in een veewagen aan. De koe moest in de wagen geschoten worden om hem te verlossen uit haar lijden. Ze kon niet meer lopen.

Bij de politierechter in Leeuwarden vertelde de boer dinsdag dat een dierenarts en een klauwbekapper eerder nog gekeken hadden naar de twee runderen. Ze waren wat ziek en zouden zichzelf later hebben hersteld in de wei. De dierenarts komt volgens de verdachte elke maand langs op zijn melkveehouderij met een kleine 100 koeien. Omdat de twee wat minder goed liepen, was het op 19 juli 2021 tijd om afscheid te nemen.

Vertrouwen

"Misschien ben ik te goed van vertrouwen geweest" contempleerde de boer bij de rechter. De dierenarts had eerder al geadviseerd om de runderen weg te doen en hij liet daarna de beslissing over aan de veehandelaar. 's Ochtends om zes uur werden ze opgehaald. "Ze zijn zo de wagen opgelopen." herinnerde de boer. "In overleg met hun heb ik beslist, ik vond dat ze vervoerswaardig waren..."

Reis naar Brabant...

De dierenarts van de NVWA dacht daar een halve dag later anders over. In de middag arriveerde het transport bij een slachthuis in het Brabantse Someren. De boer had gedacht dat ze naar een lokaal slachthuis zouden gaan. De arts zag uitstekende rugwervels, wonden, een koe die moeite had om balans te houden en de ander lag er van ellende bij.

"Ik heb ieders advies opgevolgd" zei de boer. "Achteraf hadden ze zeker niet in een grote vrachtwagen vervoerd moeten worden". De rechter wees de boer erop dat de veehandelaar mogelijk ook andere belangen had dan alleen het welzijn van de dieren. Ook had de boer valsheid in geschrifte gepleegd omdat hij op het vki-formulier niet had gemeld dat de dieren in de afgelopen 35 dagen ziek waren geweest.

"Als ik kijk naar de foto's dan is het een schrijnende toestand." zo concludeerde de officier van justitie. Volgens haar is de boer mede verantwoordelijk voor het aanbieden van het transport. Hij had bij twijfel een dierenarts in moeten schakelen. Zij eiste een geldboete van 2500 euro.

Kan ie wel of niet?

Advocaat Piet Sipma wees tevergeefs op het feit dat het een subjectieve keuze is om dieren op transport te zetten. "Waar ligt de grens? Kan ie wel of niet?" Er is volgens Sipma altijd wat aan de hand, immers een goede koe stuur je niet naar de slachtbank. "Natuurlijk heeft mijn cliënt mede verantwoordelijkheid maar hij heeft het wel in overleg gedaan met mensen die er dagelijks mee aan de slag zijn."

Niet alle informatie

"Aan de hand...." Dat was volgens de officier van justitie juist het punt. Als een koe naar het slachthuis gaat dan is dat vaak het geval. Ze nam het de verdachte kwalijk dat hij had verzuimd te melden dat de dieren ziek waren geweest. "Je voert het dier af maar je geeft niet alle informatie...."

Geldboete

Politierechter Brinksma legde de boer een straf op van in totaal 2500 euro waarvan 1000 euro voorwaardelijk. "De dieren waren niet 'vervoerswaardig', ook niet op moment dat ze op transport gingen." De boer is in zijn ogen mede verantwoordelijk voor het dierenleed. Ook de valsheid in geschrifte acht hij bewezen.

Geen extra straf

In 2020 is de boer ook al eens veroordeeld voor een vergelijkbare zaak met betrekking tot het dieren welzijn. Destijds werd hij veroordeeld tot een boete van 5000 euro waarvan 4000 euro voorwaardelijk. Hij had geluk dat deze voorwaardelijke straf niet ten uitvoer werd gelegd. De proeftijd was net verlopen.

De veehandelaar moet zich later nog voor de rechter verantwoorden.