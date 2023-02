Brand geblust in 'rokende loods' in Appelscha

di 14 februari 2023 14.06 uur

APPELSCHA - De brandweer moest dinsdag rond het middaguur uitrukken voor een brand in een opslagloods aan de Industrieweg in Appelscha. Er was brand ontstaan in de meterkast en de loods hing binnen de kortste keren vol met rook.

Met een binnenaanval heeft de brandweer het vuur weten te doven. Daarvoor was de brand nog wel overgeslagen naar een bestelbus in de loods. Deze is uiteindelijk ook geblust. Met een hoogwerker is later de loods geïnspecteerd vanaf boven.

De loods zelf liep volgens de brandweer behoorlijke schade op. Salvage is ter plaatse gekomen om de eigenaar bij te staan bij de afhandeling hiervan. Bij de brand is niemand gewond geraakt.