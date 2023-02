Inloopbijeenkomst nieuwbouwplan 'Stasjon Hurdegaryp'

ma 13 februari 2023 14.44 uur

HURDEGARYP - Nabij het station van Hurdegaryp gaat bouwbedrijf Lont twee eigentijdse appartementengebouwen bouwen onder de naam 'Stasjon Hurdegaryp'.

Op vrijdag 17 februari a.s. organiseert Lont in samenwerking met Makelaardij Hoekstra een inloopbijeenkomst over de 16 koopappartementen in het plan. Geïnteresseerden zijn tussen 15.00 tot 16.30 uur van harte welkom in MFC It Maskelyn aan de Easter Omwei 5 in Hurdegaryp.

De 16 koopappartementen aan de Reidroas in Hurdegaryp krijgen een gebruiksoppervlak van 80-84 m² en worden verdeeld over vier woonlagen. Per woonlaag komen er vier appartementen. De appartementen op de verdiepingen zijn zowel per trap als met de lift bereikbaar. De appartementen beschikken naar keuze over twee of drie slaapkamers, een ruime badkamer, een separaat toilet, een buitenruimte in de vorm van een terras of balkon en een houten buitenberging. Bij ieder koopappartement hoort een eigen parkeerplaats.

In de startblokken

"De eerste appartementen zijn verkocht en we staan in de startblokken om te beginnen met de bouw," vertelt Gerard van der Duim, directeur Lont. Voordat het zover is, moeten nog enkele appartementen worden verkocht. Van der Duim vervolgt: "Met ons nieuwbouwplan spelen we in op het tekort aan gelijkvloerse woningen in Hurdegaryp. We zien dat steeds meer mensen met het oog op de toekomst gelijkvloers willen gaan wonen. Ook wordt het onderhoud van woning en tuin velen op latere leeftijd te veel."

Van der Duim noemt plan Stasjon Hurdegaryp een buitenkans voor woningzoekenden die gelijkvloers, energiezuinig en comfortabel willen wonen. "We verwachten dat we binnenkort voldoende appartementen hebben verkocht om te kunnen starten met de bouw."

Samenwerking tussen gemeente, Montagne Ontwikkeling en Lont

Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met Gemeente Tytsjerksteradiel en Montagne Ontwikkeling. Lont uit Sint Annaparochie gaat de appartementen bouwen. In Woongebouw Zuid aan de Reidroas komen 16 koopappartementen. In Woongebouw Noord, direct naast het station, komen 16 huurappartementen. De verkoop van de appartementen in Woongebouw Zuid is in volle gang. De huurappartementen worden in een later stadium aangeboden.

Voor meer informatie: www.stasjonhurdegaryp.nl