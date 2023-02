Smallingerland steunt slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

vr 10 februari 2023 14.38 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland doneert zo'n 56.000 euro aan Giro 555. De gemeente steunt de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië met 1 euro per inwoner. Giro 555 ontvangt daarmee € 55.895,- van Smallingerland.

"Het leed is ook voelbaar in onze gemeente en de Turkse en Syrische gemeenschap in Smallingerland met familie in het getroffen gebied. Ook naar hen gaan onze gedachten uit", zo schrijft de gemeente.

Dinsdag voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering hebben de aanwezigen een minuut stilte in acht genomen.