Musical De Tocht zoekt 500 figuranten

vr 10 februari 2023 10.12 uur

LEEUWARDEN - Na 25 jaar wachten is het eindelijk zover en deze keer gaat hij door: De Tocht! Om de magie van de Elfstedentocht tot leven te wekken is Musical De Tocht op zoek naar figuranten die kunnen schaatsen.

Voor de voorstelling is de organisatie op zoek naar zowel mannen als vrouwen van alle culturele achtergronden die op vrijwillige basis onderdeel willen zijn van de figuranten poule. In elke voorstelling zijn 30 figuranten nodig. Er wordt een grote poule van figuranten samengesteld die rouleren naar eigen beschikbaarheid. De figuranten zijn 18 jaar of ouder, moeten goed kunnen schaatsen en spelervaring is gewenst maar niet noodzakelijk.

Op 1 oktober 2023 gaat musical \'De Tocht’ in première op een 360° ijsvloer van 2.000m2 in het Friso Theater in Leeuwarden. Musical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, passie, verbroedering en keuzes maken. De Elfstedentocht als metafoor voor het leven. Vallen en opstaan, samen en alleen. Met indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten en het ijzingwekkende mooie decor van de Friese elf steden.

De audities worden op zaterdagmiddag 18 maart 2023 gehouden in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Tijdens deze auditie gaan de figuranten 30 minuten schaatsen onder begeleiding van een schaatstrainer, waarbij er gekeken wordt naar de schaatsvaardigheden. Iedereen die onderdeel wil zijn van dit spektakel kan zich tot uiterlijk 12 maart aanmelden voor de audities via www.musicaldetocht.frl.