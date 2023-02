'Geraffineerde' winkeldief was onder invloed van 'pilletjes'

do 09 februari 2023 15.15 uur

LEEUWARDEN - Een bewoner van het azc in Sint Annaparochie zei donderdag tegen rechter Merel Joha dat hij onder invloed van "pilletjes" was, toen hij in augustus, september en november vorig jaar kleding stal in winkels in respectievelijk Surhuisterveen, Leeuwarden en Harlingen.

Stelen voor de handel

De man, een 37-jarige asielzoeker uit Sudan, had voor een behoorlijk bedrag aan kleding gestolen. Bij elkaar opgeteld had hij voor meer dan 1000 euro achterover gedrukt. Hij stal voor de handel, bekende hij. Hij verkocht de gestolen kleding door op het azc. Van de opbrengst kocht hij drugs. Bij de vestiging van Scapino in Surhuisterveen had hij een rugzak, truien, drie trainingsbroeken en t-shirts gestolen.

Afgeknipte labels

Een maand later was hij in de C&A in Leeuwarden met meerdere kledingstukken en een rugzak, die hij ook in de winkel had gestolen, het pashokje in gelopen. Het bleef deze keer bij een poging, waarschijnlijk had hij door dat hij in de gaten werd gehouden. De kleding liet hij achter, met afgeknipte labels en prijskaartjes. In november probeerde hij bij de Bristol in Harlingen de alarmpoortjes te omzeilen door aluminiumfolie om de beveiligingslabels te doen.

Verblijfsvergunning

Dat mislukte, bij het verlaten van de winkel gingen het alarm toch af. De man is al sinds 2017 in afwachting van een beslissing op zijn asielaanvraag. Hij zou inmiddels een verblijfsvergunning en een woning hebben gekregen. Hij had heel veel spijt, zei hij met de hulp van een tolk tegen rechter Joha. Hij zou de diefstallen hebben gepleegd terwijl hij onder invloed was van "pilletjes". Ook kampte hij met psychische problemen.

Geraffineerd

Officier van justitie Sander Kleinhuis eiste vier weken cel waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter vond dat de man "geraffineerd" te werk was gegaan, door aluminiumfolie te gebruiken. Joha legde een werkstraf op van 40 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week. Zij hield er rekening mee dat de verdachte een blanco strafblad had.