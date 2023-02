Busje botst op boom bij Drachtstercompagnie

wo 08 februari 2023 16.30 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op de Folgerster Loane bij Drachtstercompagnie is woensdagmiddag een bestelbusje tegen een boom gebotst. Er zaten twee personen in het voertuig. Een van de twee is nagekeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De ander gaf aan nergens last van te hebben.

Beide inzittenden moesten een blaastest doen. Daaruit bleek dat beiden niet hadden gedronken. Wel raakte de auto flink beschadigd. Doordat het busje nog deels op de weg stond ondervond het verkeer enige hinder. Een berger zal het voertuig komen halen.

