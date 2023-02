Groeiende zorgen winkeldiefstal in centrum

wo 08 februari 2023 16.30 uur

DRACHTEN - Het aantal winkeldiefstallen in het centrum van Drachten neemt zodanig toe dat de VVD-raadsfractie in Smallingerland zich zorgen maakt. Ook het veiligheidsgevoel van bezoekers en winkelpersoneel staat onder druk.

Sinds de kerstdagen nemen de meldingen toe, aldus VVD-raadslid Robbert Kooistra dinsdagavond tijdens het vragenuurtje in Het Debat in Smallingerland.

Winkeliers in het Drachtster centrum verenigen zich in app-groepen om elkaar te waarschuwen. "Het lijkt alsof mensen achter de boeven aan willen gaan en dat is niet wenselijk", aldus Kooistra. Hij vertelde dat de eigenaar van een parfurmeriewinkel dagelijks pogingen tot diefstal voorbij ziet komen.

Een kledingwinkel heeft dagelijks een undercover-klant rondlopen, die de boel in de gaten houdt. Een andere winkelier heeft in een week tijd zes keer aangifte van diefstal bij de politie gedaan.

In zijn gesprekken met de ondernemers hoorde Kooistra ook dat de veiligheid in het geding is. Als met name vrouwelijk winkelpersoneel na afloop van de koopavond naar huis gaat, dan worden ze gevolgd. "Ook gebeuren er regelmatig andere nare dingen. We moeten daarom goed nadenken hoe we hier verder mee willen gaan. De gemeente moet daarbij helpen."

Burgemeester Jan Rijpstra vertelde dat de wijkagent met ondernemers in Drachten in twee app-groepen zit, zodat de ze direct aangifte kunnen doen of de politie informeren. "Ook kunnen ze heterdaadjes met de politie delen, maar het is niet de bedoeling dat ze zelf achter de boeven aan gaan."

Naar aanleiding van een veiligheidsanalyse in 2022 zijn de winkeliers van het Drachtster centrum al meerdere keren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daar kwam niemand op af, terwijl de analyse op verzoek van de ondernemers en de centrummanager was uitgevoerd. Burgemeester Rijpstra zei dat hij nog een keer een poging waagt om de ondernemers op basis van de analyse een bijeenkomst te organiseren.

Dennis Bekius van Smallingerlands Belang wil graag dat het probleem van berovingen van oudere inwoners in de bespreking van de problematiek wordt meegenomen. De roep om cameratoezicht in het Drachtster centrum in te stellen vindt weerklank bij burgemeester Rijpstra, maar zo'n maatregel ligt ook gevoelig vanwege de privacy van mensen.