Applaus van waterpolodames voor De Welle

wo 08 februari 2023 15.50 uur

DRACHTEN - De waterpolo-dames van DZ&PC in Drachten klapten dinsdagavond na afloop van de discussie over de nieuwbouw van zwembad De Welle uitbundig. Samen met andere toehoorders volgden ze - met hun waterpolocaps op - de bijeenkomst, waarin de gemeenteraad van Smallingerland besloot ruim veertien miljoen (inclusief btw) extra voor de plannen uit te trekken.

Na hoofdelijke stemming bleek dat de meerderheid van de raadsleden het geld ervoor over heeft, al is dat niet helemaal zonder buikpijn.

Veertien jaar na de eerste plannen, die zich in 2008 al aandienden, en na ellenlange, soms oeverloze en anderzijds weer inhoudelijke discussies is de kogel door de kerk. Aannemer Dijkstra Draisma uit Dokkum en Bolsward bindt zich aan de totale bouwkosten van 47,9 miljoen euro inclusief btw.

De jaarlijkse exploitatiekosten worden geraamd op twee miljoen euro. Somber gestemde raadsleden verwachten op veel hogere lasten uit te komen: bedragen van 55 miljoen euro en meer worden genoemd.

De laatste vergadering over het besluit in de Smallingerlandse gemeenteraad verliep op zich gestroomlijnd. Alle voors en tegens waren al uitgebreid de revue gepasseerd. Alle fracties waren het er over eens dat de bouwkosten hoog zijn. Reden voor Smallingerlands Belang en ELP om tegen te stemmen. Een poging van ELP-raadslid Yntze de Vries om collega-raadsleden op hun eerdere stemgedrag persoonlijk aan te spreken strandde in een onderkoelde opmerking van PvdA-raadslid Anton Pieters, die zei dat standpunt met een korrel zout te nemen. Andere raadsleden haakten evenmin op de opmerkingen van De Vries in.

Volgens wethouder Pieter van der Zwan heeft Drachten met het zwembadplan het best mogelijke voorstel. Opnieuw de zaak bekijken leidt volgens hem alleen maar tot hogere prijzen of afstel. Peter Lesterhuis van GroenLinks beaamde dat. "Het uitstelgedrag van de gemeenteraad heeft ons niet goed gedaan. Het huidige zwembad loopt qua onderhoud op zijn laatste benen. We moeten niet pleisters willen blijven plakken. Dat een paar partijen koudwatervrees hebben snappen we, maar als we niet doorpakken dan hebben de gebruikers van het bad straks een groot probleem."