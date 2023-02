Onvoldoende communicatie bij nieuwbouwplan Boornbergum

wo 08 februari 2023 15.23 uur

BOORNBERGUM - De bouwplannen voor twee woningen ten noorden van de Nijewei 80 te Boornbergum zijn onvoldoende met omwonenden gecommuniceerd. Met die constatering kwam overbuurvrouw Ina Leenstra-Meijer dinsdagavond tijdens de vergadering van de Ronde Tafel in Smallingerland. De twee vrijstaande woningen komen in lijn met het bestaande woonlint te staan.

Om verschillende redenen is Leenstra-Meijer tegen de nieuwbouwplannen, zo liet ze weten. Mocht de bouw toch doorgaan, dan houdt ze rekening met een waardedaling van haar woning. Ze maakte zich evenwel zorgen over het gepingpong tussen gemeente en planontwikkelaar over wie de schade zou moeten betalen. Beide partijen zeggen niet verantwoordelijk te zijn en houden de boot af. "We voelen ons gepasseerd", zo liet ze aan de raadsleden weten. Een antwoord op haar vraag kreeg ze dinsdagavond niet.