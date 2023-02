Smallingerland zuinig met laadpalen

wo 08 februari 2023 15.17 uur

DRACHTEN - Smallingerland let op de kleintjes als het om de aanschaf van laadpalen gaat. Met een lidmaatschap van de Friese energiecoöperatie OVEF krijgt de gemeente 10 procent korting.

Op dit moment neemt Smallingerland alleen diensten op het gebied van energie af en betaalt daarvoor het volle pond. Leden krijgen korting.

Als laatste van de achttien gemeenten in Friesland wordt Smallingerland lid van de Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân (OVEF). Reden is dat de gemeente de komende jaren op tal van plaatsen laadpalen voor elektrische auto’s wil gaan plaatsen. De OVEF verkoopt ze niet alleen, maar ook energie en levert de diensten er omheen.

Alleen gemeenten en de provincie Fryslân kunnen lid worden. Ook aan overheden gelieerde organisaties kunnen dat. Het Fries Museum en de regionale Omrop Fryslân zijn daar voorbeelden van. De OVEF koopt energie in en adviseert de leden over het verbruik ervan. De coöperatie doet daarnaast het beheer en onderhoud van inmiddels zo’n honderdduizend lichtmasten in de hele provincie. Sinds 2021 zijn openbare laadpalen in het assortiment opgenomen.