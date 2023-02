PvdA wil spoeddebat Holwerd aan Zee wegens onjuiste info

wo 08 februari 2023 13.48 uur

HOLWERT - De PvdA Noardeast-Fryslân wil op korte termijn een spoeddebat over Holwerd aan Zee. Zij vinden dat op basis van de gegeven informatie geen goed besluit kan worden genomen, omdat volgens hen de informatie onjuist is en incompleet. Zo laat fractievoorzitter Gryte Schaafstal weten.

"Als PvdA zijn wij van mening dat ons informatie is verstrekt die onjuist is, dat ons informatie is onthouden, dat het college stuurloos en besluiteloos is, dat op basis van de nu gegeven informatie er geen beslissing kan worden genomen over de gereserveerde gelden voor Holwerd aan Zee", aldus Schaafstal.

Mogelijk vindt het debat donderdagavond al plaats om 21.30 uur.