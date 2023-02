DonkerVeenstra neemt Installatiebedrijf Wielinga over

di 07 februari 2023 16.07 uur

DOKKUM - Per 6 februari 2023 heeft DonkerVeenstra alle bedrijfsactiviteiten van Installatiebedrijf Wielinga uit Dokkum overgenomen. De krachten van beide installatiebedrijven worden gebundeld en onder de naam van DonkerVeenstra voortgezet.

Het is voor DonkerVeenstra de tweede bedrijfsovername in een half jaar tijd. Hiermee zorgt zij voor een mooie, constante groei voor het ambitieuze installatiebedrijf.

DonkerVeenstra is een allround installatiebedrijf met ruim 50 personeelsleden in Drachten. DonkerVeenstra bedient zowel zakelijke als particuliere klanten van ontwerp tot realisatie en onderhoud.

Installatiebedrijf Wielinga, dat gevestigd was in Dokkum, heeft 25 jaar ervaring in de branche en voert ook een breed scala aan installatiewerkzaamheden uit in de woning- en utiliteitsbouw. Zowel DonkerVeenstra als Installatiebedrijf Wielinga zijn gespecialiseerd in duurzame installatietechniek.

Groei

DonkerVeenstra is ambitieus. De overname van Installatiebedrijf Wielinga past goed in de groeistrategie van het installatiebedrijf. Reint Donker vertelt: "Wij willen als bedrijf groeien en zien hiervoor heel veel kansen in de markt. Installatiebedrijf Wielinga is een bedrijf dat staat voor service en kwaliteit en dat past erg goed bij onze bedrijfsvoering."