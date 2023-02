Automobiliste botst tegen vuilniswagen door bevroren ruiten

di 07 februari 2023 10.43 uur

INGWIERRUM - Een automobiliste is dinsdagochtend met haar auto in botsing gekomen met een vuilniswagen op de Butendykswei in Ingwierrum. De vrouw had vermoedelijk weinig zicht omdat haar autoruiten bevroren waren.

Ze reed op De Buorren en wilde rechts afslaan naar de Butendykswei, ze zag hierbij de vuilniswagen over het hoofd. De chauffeur van de vuilniswagen zag het gebeuren en week al uit naar de berm maar kon een aanrijding niet voorkomen.

De vrouw is door het ambulancepersoneel nagekeken maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De auto en de vuilniswagen raakten beschadigd door de botsing. De vuilniswagen kon ondanks de schade met vervolg. Voor de auto is een bergingsbedrijf ingeschakeld.

FOTONIEUWS