Man gewond bij brand in garage in Oosterwolde

di 07 februari 2023 09.45 uur

OOSTERWOLDE - Een man is dinsdag gewond geraakt bij een brand in een garage in Oosterwolde. De brand ontstond in een berging aan een woning aan het Blauwmaad. De brandweer werd om 08.20 uur opgeroepen.

Er kwam veel rook vrij. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De brandweer kwam o.a. naar buiten met een verbrande parasol. De schuur heeft rook- en waterschade opgelopen. Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoners te helpen met de afhandeling hiervan.

Een man raakte gewond bij de brand. Hij had rook ingeademd. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is behandeld en uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS