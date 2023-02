Stookalert van RIVM: stook geen hout

ma 06 februari 2023 12.47 uur

LEEUWARDEN - Het RIVM heeft maandag een stookalert afgegeven voor onder andere Friesland. Zij adviseren om voorlopig geen hout te stoken. Het advies geldt niet voor mensen die hun woning verwarmen met een houtkachel. Wel moeten zij bewust zijn van de overlast die ze kunnen veroorzaken.

Reden voor het stookalert is de slechte weersomstandigheden. Het KNMI verwacht overdag weinig wind, waardoor de rook zal blijven hangen. Hierdoor blijven schadelijke stoffen hangen wat vervolgens klachten kan veroorzaken. Voornamelijk bij mensen met een luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen.

In de nacht van maandag naar dinsdag neemt de wind toe en zal de rook zich meer verspreiden. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit. In de avond van dinsdag wordt echter stabiel weer verwacht met weinig wind waardoor in één of meerdere provincies een stookalert van kracht kan zijn. Dinsdag zal er opnieuw worden gekeken naar de situatie.