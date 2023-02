Levende bruinvis aangespoeld op Ameland

zo 05 februari 2023 20.02 uur

NES (AMELAND) - Op het strand van Ameland is zondagmorgen een bruinvis aangespoeld. Hij werd gelukkig levend aangetroffen, maar was wel gewond. Reddings Team Zeedieren heeft zich over het zoogdier ontfermd.

De bruinvis is in een speciale transportkist door het KNRM Ameland overgebracht naar vaste wal. Het dier is opgevangen door SOS Dolfijn en zal daar ook worden verzorgd.

Een bruinvis lijkt op een dolfijn, maar is een stuk kleiner dan de meeste dolfijnsoorten en heeft een stomper snuitje.