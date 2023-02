Smoordronken Feanster (23) probeert te vluchten na ruzie

zo 05 februari 2023 10.21 uur

FEANKLEASTER - Een 23-jarige man uit Surhuisterveen sloeg zaterdagnacht op de vlucht nadat hij in een ruzie was beland. Dat was omstreeks 4.30 uur in Feankleaster.

De beginnend bestuurder vertrok in zijn auto en hij negeerde vervolgens een stopteken van de politie in Kollumersweach. Hij besloot daarop om er met hoge snelheid tussenuit te piepen. Zijn poging mislukte jammerlijk.

De dienders zagen dat de jongeman zijn auto op een erf langs de Foarwei parkeerde. Hij sloot zichzelf op in de auto.

De man is in de nacht aangehouden en meegenomen naar het bureau voor een ademonderzoek. De uitslag van 660 µg/l zorgde ervoor dat zijn rijbewijs werd ingevorderd. Er is daarna proces-verbaal opgemaakt ter zake het rijden onder invloed en het negeren van een stopteken.

De politie laat weten dat deze rit de jongeman nog lang zal achtervolgen. "Hij zal zich bij het CBR moeten melden voor een verplicht onderzoek naar zijn alcoholgebruik, een maandenlang traject dat bestaat uit psychiatrisch-, lichamelijk- en bloedonderzoek." Zolang dit traject niet succesvol is afgerond, zal hij zonder rijbewijs door het leven moeten gaan.