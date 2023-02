Overval op tankstation in Beetsterzwaag

za 04 februari 2023 20.40 uur

BEETSTERZWAAG - De shop van het Shell tankstation aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag is zaterdagavond overvallen. De overval vond even na 20.00 uur plaats. Bij de overval raakte niemand gewond.

De overval werd volgens de politie gepleegd door vermoedelijk twee mannen. De politie is op zoek naar een man met een blauw Adidas trui / vest / jas met witte strepen op de mouwen. Ook draagt hij een donkere broek, donkere schoenen en een gebreide muts.

Er is een Burgernet-actie uitgegaan. De andere jongen droeg een zwarte muts en was in het zwart gekleed. De politie zette nog een grote zoekactie op touw. Met meerdere eenheden werd gezocht in de omgeving van het tankstation.

De politie heeft WâldNet laten weten dat de verdachten niet meer zijn aangetroffen.