Zwerver sticht brand in bosje en scheldt buurtbewoners uit

za 04 februari 2023 18.51 uur

DRACHTEN - Een zwerver heeft zaterdag rond 18.00 uur brand gesticht in een bosje langs de Zuiderdwarsvaart in Drachten. Volgens buurtbewoners zit de man er wel vaker, maar nu waren de vlammen zo'n 1,5 meter hoog. Pas nadat de brandweer gebeld was bluste de man het vuurtje met bier.

Nadat hij de omstanders nog allerlei verwensingen naar het hoofd slingerde ging hij er vandoor. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft nog even een kijkje genomen op de plek waar het had gebrand. Na deze nacontrole konden de brandweerlieden terug naar de kazerne.