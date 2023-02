Automobiliste (55) slaat over de kop op De Scheiding

za 04 februari 2023 16.58 uur

FRIESCHEPALEN - Een automobiliste sloeg zaterdagmiddag met haar voertuig over de kop op De Scheiding bij Frieschepalen. De bestuurster, een 55-jarige vrouw uit de gemeente Leeuwarden, raakte gewond en was al uit de auto bij aankomst van de hulpdiensten.

De hulpdiensten werden om 16.44 uur gealarmeerd voor het ongeval. De politie en twee ambulances kwamen ter plaatse. Ook was de traumahelikopter opgeroepen maar deze werd op een zeker moment weer afgemeld. Alles leek mee te vallen en de hulp van een arts was niet nodig. Ook de brandweer hoeft ook niet meer in actie te komen.

Lantaarnpaal

Het betrof een eenzijdig ongeval waarbij de bestuurster met haar auto in de berm was geraakt. De auto reed daarna een 60 km bord omver en een lantaarnpaal werd geraakt. De auto kwam op de kop tot stilstand op de kruising met de Schansweg.

Alcohol

In de auto zat ook nog een kat in een mandje. Deze kwam met de schrik vrij. De vrouw kon na een controle in de ambulance ook weer uitstappen. Ze is door de politie meegenomen naar het bureau. De vrouw bleek onder invloed van alcohol en heeft een rijverbod opgelegd gekregen.

