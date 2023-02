Huis vd maand: Sinneblom-strjitte 8 te Kootstertille

vr 03 februari 2023 15.03 uur

KOOTSTERTILLE - Deze riante bungalow combineert een mooie woonstand in een groene woonomgeving nabij de haven met een zee aan woonruimte van ca. 224m2, een royale carport van ca.52,5m2 en een privacy volle tuin.

Doordat alle vertrekken gesitueerd zijn op de begane grond is het levensloopbestendig maar het kan ook prima gebruikt worden als mantelzorgwoning of u kunt hier het wonen combineren met een aan huis verbonden beroep/bedrijf.

Het perceel is ook royaal met ca. 940m2 eigen grond en het is gelegen in een ruim opgezette woonomgeving met grote groenplantsoenen. Deze degelijk gebouwde en zorgvuldig onderhouden vrijstaande woning is voorzien van 15 zonnepanelen (2019), voor de warm water voorziening en de centrale verwarming is er een Intergas c.v. ketel (2018) en in september 2022 is de Remeha warmtepomp geplaatst, verder is het geheel geïsoleerd en recent is er HR++ isolatieglas geplaatst.

Het bitumendak is in 2021 vernieuwd en het schuine dak is in 2013 geïsoleerd. Dit alles heeft geresulteerd in het gunstige energielabel A. In 2022 is het schilderwerk ook nog eens uitgevoerd door een professional.

Indeling:

De overdekte entree leidt tot een zeer ruime hal/ontvangstruimte met laminaatvloer (2022) met toegang tot de woonkamer, eetkamer met lichtkoepel, vijf slaapkamers, hobbyruimte, toiletruimte met fonteintje en badkamer en bijkeuken.

De tuingerichte woonkamer van ca. 32,5m2 met lichtkoepels en de raampartij geeft zicht op het terras. De vloer is voorzien van vloerverwarming en afgewerkt met een plavuizenvloer. De aangrenzende half open keuken met inbouwkeuken is in 2019 voorzien is van nieuwe inbouwapparatuur (koel/vriescombinatie, vaatwasser, inductie kookplaat, afzuigkap, vaatwasser en de combi-oven), ook deze ruimte is voorzien van vloerverwarming.

De badkamer is met een inloopdouche, design radiator en een meubel met vaste wastafel. De bijkeuken heeft witgoedaansluitingen en keukenblok met afzuigkap. Aangrenzend is de berging met c.v. opstelling en achteringang.

De vijf grote (slaap)kamers van 13,1m2, 13,3m2, 18,4m2, 18,8m2 en 26,1m2 waarvan deze grootste slaapkamer beschikt over een aangrenzende kleinere ruimte die nu in gebruik is als berging maar bijvoorbeeld ook zeer geschikt is als badkamerruimte. De (slaap)kamers aan de zuidzijde zijn voorzien van trouwens voorzien van zonwering. Tot slot is er nog een grote kamer van ca. 25,8m2 met erker, welke nu als hobbyruimte gebruikt wordt maar welke ook ook als slaapkamer gebruikt kan worden.

Rondom de woning ligt een royale tuin, onderhoudsvriendelijk aangelegd met meerdere terrassen en een tuinberging.

Aan de voorzijde geeft een afsluitbare poort toegang tot de oprit en ruime parkeergelegenheid. Aan de achterzijde is een tweede toegang met afsluitbaar hekwerk dat toegang geeft tot de carport die geschikt is voor twee auto's.

Kootstertille is een dorp met een goed voorzieningenniveau; de winkels, sportaccommodaties, basisschool en het openbaarvervoer (bus) liggen allen op korte afstand. Verder is Kootstertille een goed bereikbare woonplaats zowel ten opzichte van Leeuwarden, Surhuisterveen, Drachten en Groningen.

Om een eerste indruk te krijgen kunt u de video en de fotoserie bekijken, is uw interesse dan gewekt? Maak dan snel een afspraak, wij van De Flexibele Makelaars laten u deze royale woning namelijk graag van binnen zien! Klik hier voor meer informatie over deze woning.