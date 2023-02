Woonboerderij vol met hennep: zes aanhoudingen

vr 03 februari 2023 13.30 uur

KOOTSTERTILLE - Een woonboerderij vol met hennepplanten is donderdagavond 'opgerold' in Kootstertille. De politie kwam de illegale hennepkwekerij via een andere kwekerij in Harkema op het spoor.

De politie laat WâldNet weten dat er in totaal zes verdachten zijn aangehouden. De 'vondst' was dusdanig groot dat burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen donderdagavond laat nog langs kwam om zich te laten informeren.

Kootstertille

​De grote hennepkwekerij werd aangetroffen in een woonboerderij aan de Koaten in Kootstertille. De plantjes stonden in twee aparte ruimtes onder de grond. De politie laat weten dat er 546 plantjes stonden. Ook werd er tientallen henneptoppen aangetroffen. Een 65-jarige vrouw en 72-jarige man uit Kootstertille zijn aangehouden.

Er is contant geld (enkele honderden euro's) en sieraden in beslag genomen. Tot ver na middernacht is een opruimploeg bezig geweest om alle apparatuur en plantjes af te voeren en te vernietigen.

Harkema

De kwekerij in Kootstertille kwam de politie op het spoor via de andere hennepkwekerij aan de Krúswei bij Harkema. Hier werden 56 planten aangetroffen op een bovenverdieping. Ook een auto werd in beslag genomen. Een 34-jarige man en een 33-jarige vrouw uit Harkema zijn hier aangehouden.

De politie laat weten dat er verder een 30-jarige man uit Opende en een 59-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân aangehouden zijn in verband met deze zaak. De 59-jarige man werd op zijn woonadres aangehouden.

Illegaal afgetapte stroom

Een medewerker van Liander is op beide adressen langs gekomen om de stroom uit te schakelen. Op het adres in Harkema moest er met een kraan in de tuin gegraven worden om uiteindelijk de aansluiting van de woning door te knippen.

Gelinkt

Beide kwekerijen zijn vrijwel zeker aan elkaar 'gelinkt'. De politie kan daar nog niet zoveel over melden. De zaak kwam aan het licht via een melding via de tipijn Meld Misdaad Anoniem. Nadat de kwekerij in Harkema 's middags was opgerold, leidde vanaf daar een spoor in de avond naar het adres op de Koaten. Daar volgde even later een inval.

Op het pand in Kootstertille is door de politie beslag gelegd in verband met het ontnemen van crimineel vermogen.

