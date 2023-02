Scooterrijder in botsing met afslaande scholiere

vr 03 februari 2023 13.02 uur

DRACHTEN - Een scooterrijder raakte rond het middaguur gewond bij een aanrijding op de Torenstraat in Drachten. Hij was in botsing gekomen met een scholiere.

Het meisje sloeg af naar de school terwijl de scooterrijder aan het inhalen was. Een aanrijding was het geval. Zowel de politie als een ambulance kwamen even voor 13.00 uur ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan de bestuurder van de bromfiets.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De fietsster kwam met de schrik vrij.