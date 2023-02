School zet zelf bussen in tijdens staking volgende week

vr 03 februari 2023 12.41 uur

DRACHTEN - Scholengemeenschap Firda (voorheen Friesland College en ROC Friese Poort) zet volgende week zelf bussen in om leerlingen heen en weer school te vervoeren. De gehele week wordt er gestaakt in het openbaar vervoer waardoor er geen bussen rijden.

Firda noemt het een 'extra helpende hand' in een mail aan de leerlingen / ouders. "In samenwerking met Dalstra Reizen zetten we volgende week zelf bussen in! Deze bussen nemen niet de routes van het openbaar vervoer over, maar gaan 's ochtends en 's middags rijden op de 10 tot 15 belangrijkste reisroutes van onze studenten naar en van de schoollocaties. Uiteraard is dit voor jullie gratis."

Door de aangekondigde staking zouden juist veel scholieren de dupe worden. De staking is gepland van maandag tot en met vrijdag. Firda schrijft: "Wij respecteren het recht op staken, maar wij hebben ook een zorgplicht naar onze studenten én medewerkers. De stakingen zijn voor een hele week aangekondigd, juist nu er net een nieuwe onderwijsperiode is gestart. Er worden ook online lessen gegeven, maar voor ons in het mbo is fysiek onderwijs van groot belang. Het gaat immers in grote mate om praktijklessen. Ook weten we uit de coronatijd hoe belangrijk ontmoeting is."

De school is momenteel druk bezig om de busroutes samen te stellen en het aantal bussen te bepalen. Leerlingen en ouders worden opgeroepen om hun berichten goed in de gaten te houden, in het weekend volgt nadere informatie over de tijdelijke busroutes.

