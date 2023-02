Automobilist ramt woning in De Westereen

do 02 februari 2023 17.45 uur

DE WESTEREEN - Een automobilist uit Twijzelerheide ramde donderdagmiddag een woning aan de Suder Stasjonsstrjitte in De Westereen. De bestuurder had zich verslikt en een moment later stond hij met zijn bestelbus op de oprit van het huis. Even daarvoor ramde het voertuig de voorgevel.

De bewoner had veel geluk want op het moment van de aanrijding zat deze in de hoek bij het voorraam. De bewoner kwam, evenals de chauffeur, met de schrik vrij.

De aanrijding vond omstreeks 16.30 uur plaats. Berger Boersma is ter plaatse gekomen om het voertuig weg te slepen. De gevel van het huis raakte door de aanrijding zwaar beschadigd.

