Eén maand cel voor mislukte poging lading RVS te stelen

do 02 februari 2023 15.45 uur

LEEUWARDEN - Voor een poging een lading roestvast staal (RVS) te stelen van het terrein van een bedrijf in Gorredijk is een inwoner van het Overijsselse Ommen (39) door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van een maand.

"Georganiseerde criminaliteit"

"Dit neigt naar georganiseerde criminaliteit", merkte officier van justitie Jolanda Brontsema op, terwijl ze de feiten op een rijtje zette. De verdachte was begin september 2020 samen met twee andere mannen 's nachts op de Overtoom in Gorredijk aangehouden. De drie zaten in een Mercedes, met de man uit Ommen achter het stuur.

Betonscharen

In de auto lag een briefje met adressen van bedrijven die met RVS werken, onder andere bedrijven in Driezum, Leeuwarden en Heerenveen. In de kofferbak lag gereedschap om in te breken - een paar betonscharen - en in de Mercedes lag een autosleutel en een kentekenbewijs van een DAF-truck. De vrachtwagen werd later in de omgeving aangetroffen.

Groot gat

Tussen de bedrijven op het briefje stond ook de naam van een bedrijf in Gorredijk dat boilers produceert. Bij dat bedrijf was een groot gat in de omheining geknipt. "Het gat was groot genoeg om een vrachtwagen door te laten", constateerde de officier. Op camerabeelden van het bedrijf was een auto te zien die leek op de Mercedes. Met, net als de Mercedes, een kapot kentekenlampje.

Dame

Voor de officier was het een optelsommetje: de verdachte en de twee andere inzittenden van de Mercedes waren van plan om een container met RVS te stelen die op het terrein van het bedrijf in Gorredijk stond. De Ommenaar ontkende. Hij had die avond 'een dame' bezocht en was later bij de twee andere mannen in de auto gestapt. Die hadden ook bij de politie verklaard dat ze terugkwamen van een afspraak met een paar vrouwen.

Celstraf van een maand

Rechter Brigitte Hammerle geloofde de verdachte niet. Zij veroordeelde de man, die een strafblad heeft, tot een celstraf van een maand. De officier had twee maanden cel geëist. De Ommenaar draait ook op voor de kosten van het herstellen van het hek.

Het bedrijf in Gorredijk diende een claim in van 335 euro. Voor het aanwezig hebben van het inbrekersgereedschap, een overtreding, legde de rechter een boete op van 435 euro. Het is niet bekend of de andere mannen al voor de rechter zijn geweest.