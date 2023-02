Vrouw (87) in scootmobiel beroofd van gouden ketting: 'Een laf feit'

do 02 februari 2023 11.15 uur

LEEUWARDEN - Voor de deur van haar flat aan het Van Knobelsdorffplein werd een 87-jarige vrouw uit Drachten in een scootmobiel eind augustus vorig jaar door twee mannen beroofd van haar gouden halsketting. Tegen één van de vermeende daders werd donderdag vijf maanden cel geëist.

Verdachte spoorloos verdwenen

Eén van de verdachten is een 26-jarige Algerijnse asielzoeker die destijds op het Drachtster azc verbleef. Nadat hij uit voorlopige hechtenis werd vrijgelaten, verdween de man spoorloos. Hij was donderdag ook niet aanwezig bij de behandeling van de zaak. De andere verdachte is 16 jaar en dus minderjarig. Zijn zaak werd achter gesloten deuren behandeld.

Slachtoffer bedankte voor de hulp

De 87-jarige vrouw vroeg wel vaker aan voorbijgangers of ze de deur van het gebouw even voor haar open wilden houden, met haar scootmobiel was het wat lastig naar binnen rijden. Op 24 augustus vorig jaar vroeg ze het aan twee jongens die langsliepen. Eén van de jongens deed de deur van de flat open. Ze bedankte de mannen nog voor hun hulp, toen een van zijn arm om haar schouder deed en de gouden ketting van haar hals los trok.

Ketting met emotionele waarde

Vervolgens zetten de twee het op een lopen. De ketting had heel veel emotionele waarde voor de vrouw, ze had het sieraad van haar overleden man gekregen. De beroving heeft veel impact op haar gehad op haar gevoel van veiligheid. Ze overwoog zelfs om Drachten te verlaten en in te trekken bij haar nicht in Den Helder.

"Een heel laf en laag feit"

Op foto’s en camerabeelden van een parkeergarage werden de verdachten door een medewerker van de COA herkend. Ze ontkenden allebei dat ze iets met de straatroof te maken hadden.

Officier van justitie Erik Veen noemde de straatroof "een heel laf en laag feit". De officier nam het de verdachten kwalijk dat ze geen enkele verantwoordelijkheid namen. Hij eiste vijf maanden cel.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.