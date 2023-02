Slachtoffer koopt drie pannensets en messen voor 1270 euro

wo 01 februari 2023 21.18 uur

DOKKUM - Op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Wâlddyk in Dokkum verkocht een onbekend gebleven colporteur drie pannensets en een paar messen voor 1270 euro. Bij de verkoop werd het slachtoffer ook nog eens verleid om het bedrag contant te betalen.

De politie waarschuwt nu voor deze 'colportagefraudeurs', oftewel verkopers van onder andere pannen- en messensets. Volgens de politie is de kwaliteit van de producten waardeloos.

Hoe gaat het in zijn werk? De politie vertelt: "Tijdens een verkoopgesprekje aan de deur of op straat wordt een koper verleid tot de aanschaf van een zogenaamd hoogwaardig product dat achteraf van waardeloze kwaliteit blijkt te zijn. Voor het gekochte product is vaak wel de hoofdprijs betaald en teruggaaf is onmogelijk omdat de aanbieder niet meer te vinden is."

De colportagefraude in Dokkum vond dinsdagochtend plaats. De politie adviseert mensen om altijd de verkoper naar een vergunning te vragen of zich te laten legitimeren. Ook moet je je nooit onder druk laten zetten, aldus de politie.