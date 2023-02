Geavanceerde coating maakt houten vloeren onderhoudsvrij

wo 01 februari 2023 17.43 uur

BEETSTERZWAAG - Tot voor kort verscheen hout niet op de radar bij iemand die op zoek was naar een onderhoudsvrije vloer. Er wordt vaak gedacht dat een houten vloer veel onderhoud nodig heeft en niet vies mag worden. Dat merkten ze ook bij het Nederlandse Dutzfloors, specialist in eikenhouten vloeren. Met de beschermlaag die Dutzfloors in het assortiment heeft opgenomen, komen die bezwaren te vervallen. Deze geavanceerde coating maakt een houten vloer sterk en slijtvast, én tot wel vijftien jaar onderhoudsvrij. Zand of modder onder de schoenen? Glaasje wijn of kopje koffie omgestoten? Gewoon een doekje erover en de vloer is weer als nieuw.

Oersterk en onderhoudsvrij

"Wanneer mensen informeren naar onze eikenhouten vloeren, vragen ze vaak naar het onderhoud," zegt Hedwig van Dobbenburgh, eigenaar van Dutzfloors. "Er wordt vaak gedacht dat hout bewerkelijk en kwetsbaar is en dit idee weerhoudt veel mensen ervan een houten vloer aan te schaffen. Zeker als ze wat ouder zijn, of thuiswonende kinderen of huisdieren hebben. We wilden zorgen dat iedereen zonder twijfel voor een houten vloer kan kiezen." Dus ging Dutzfloors op zoek naar een manier om houten vloeren nog makkelijker en geschikter te maken voor iedere leefsituatie.

De oplossing is gevonden in een speciale beschermlaag. "We maakten al gebruik van een techniek waarbij we met behulp van ultraviolet licht een speciale laag in het hout branden om zo de vloer te versterken. Op deze vloeren kunnen we nu een speciale coating aanbrengen," legt Van Dobbenburgh uit. "Houten vloeren met deze finish zijn oersterk en hebben in de eerste tien tot vijftien jaar helemaal geen onderhoud nodig. De beschermlaag wordt gezien als de meest innovatieve coating van Europa en we zijn er heel trots op dat we deze houten vloeren aan onze klanten kunnen aanbieden."

Duurzame keuze

Door de geavanceerde beschermlaag komen mensen die op zoek zijn naar een sterke, onderhoudsvrije houten vloer niet meer per se uit bij pvc. Qua levensduur heeft hout een streepje voor. Waar pvc na ongeveer twintig jaar aan vervanging toe is, heeft een eikenhouten vloer een levensduur tot maar liefst vijftig jaar en kan dus ook na de onderhoudsvrije periode nog lange tijd mee. Bovendien is hout een circulair product en daarmee ook qua duurzaamheid de beste keuze.

De finish is toepasbaar op geselecteerde eikenhouten vloeren tegen een meerprijs van €15,- per vierkante meter. Vloeren met deze coating zijn goed te combineren met vloerverwarming en -verkoeling. Kijk voor meer informatie op dutzfloors.nl.

