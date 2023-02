Eduard de Bruijn nieuwe directeur LTO Noord

wo 01 februari 2023 11.26 uur

LEEUWARDEN - De 59-jarige Eduard de Bruijn wordt de nieuwe directeur van LTO Noord. De Bruijn is op dit moment manager sociale fondsen, arbeidsmarkt & cao’s bij Actor en heeft vanuit deze en vorige functies een ruime ervaring met de agrarische sector.

De Bruijn kijkt ernaar uit om samen met boeren en tuinders te werken aan toekomstperspectief voor de sector. De Bruijn begint met zijn nieuwe baan op 1 april aanstaande.

De Bruijn heeft een ruim netwerk binnen de agrarische sector, zowel vanuit zijn huidige als vorige functies. Hij kijkt ernaar uit om binnenkort te beginnen. "Er gebeurt heel veel in de sector en het is ontzettend gaaf dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. Ik ben een veelzijdig type, die het ook leuk vindt om met de inhoud bezig te zijn." De Bruijn werkte in de afgelopen jaren vanuit verschillende functies samen met boeren, tuinders en LTO. "Ik hoop daarom dat we in de komende jaren mooie dingen samen kunnen doen."

Voorzitter Dirk Bruins kijkt uit naar de komst van De Bruijn. "Als sector staan we voor spannende tijden. We moeten ervoor zorgen dat we een organisatie blijven waarbij de juiste kennis in huis is. We moeten die kennis borgen en bewaken." Bruins vindt het in het belang van leden dat vanuit LTO Noord op strategisch niveau kan worden geschakeld. "Het komt er nu op aan dat we de juiste dingen doen, die echt belangrijk zijn voor onze leden."

De Bruijn hield zich in de afgelopen acht jaar bij Actor bezig met de arbeidsmarkt en cao’s in met name de agrarische en groene sector. Daarvoor werkte hij bijna 25 jaar in verschillende marketing- en directiefuncties bij ABN AMRO. Naast zijn huidige hoofdfunctie is hij op dit moment toezichthouder bij twee onderwijsinstellingen en een woningcorporatie.