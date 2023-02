Datalek in verzonden brief van gemeente Smallingerland

wo 01 februari 2023 10.29 uur

DRACHTEN - Door een fout verstuurde brief is er eind januari sprake geweest van een zogenaamd 'datalek' bij de gemeente Smallingerland. Er werd een brief verstuurd waarbij sommige mensen ook de brief van een andere inwoner hebben ontvangen met daarin gegevens over deze persoon.

"We wilden 192 inwoners van de gemeente Smallingerland een brief sturen over hulp bij betalingsachterstanden. Deze brief was bedoeld als 1 pagina. Door een menselijke fout zijn de brieven dubbelzijdig gedrukt, waardoor 96 inwoners hun eigen brief ontvingen, met op de achterkant de brief voor een andere inwoner." zo laat de gemeente weten.

Autoriteit Persoonsgegevens

Omdat gegevens van inwoners bij andere inwoners terecht zijn gekomen is er sprake van een datalek. "We hebben dit lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook sturen we alle 192 inwoners de juiste brief, met excuses. Daarnaast gaan we in gesprek met de betrokken medewerkers om te voorkomen dat een dergelijke fout opnieuw gemaakt wordt." aldus de gemeente.