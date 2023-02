'Sluwe vos' bestelt duur gereedschap op naam van oud stage-adres

di 31 januari 2023 18.05 uur

LEEUWARDEN - Tot twee keer toe had een 24-jarige man uit Drachten gereedschap besteld op naam van een bouwbedrijf uit Kollumerzwaag, waar hij ooit stage had gelopen. Voor oplichting kreeg de man van de politierechter een werkstraf.

Makita boormachines

In september 2021 had de Drachtster tot twee keer toe gereedschap besteld bij technische groothandel Raadsma. Eerst was hij naar de vestiging in Dokkum gegaan, waar hij onder meer vijf Makita boormachines ophaalde. Twee dagen later haalde hij hetzelfde kunstje uit bij de vestiging van de groothandel in Leeuwarden.

Friesland Sneuper

Omdat hij in de werkkleding van zijn voormalige werkgever opdook, gingen er bij de groothandel aanvankelijk geen alarmbellen rinkelen. De spullen werden vervolgens te koop aangeboden op de Facebook-site Friesland Sneuper. De Drachtster werd in de val gelokt door zijn oud-werkgever, die had zich via de Facebooksite als belangstellende gemeld.

Geen aanhouding van de zaak

Eenmaal geconfronteerd met de eigenaar van het bedrijf legde de verdachte een bekentenis af. Hij kwam dinsdag niet naar de zitting van de politierechter. Zijn advocaat vroeg om aanhouding, zijn cliënt zou ziek zijn, maar daar ging de rechter niet in mee. De zaak was al vaker aangehouden.

"Een sluwe vos"

Officier van justitie Riemke van der Zee sprak van "een hele sluwe manier" om de boel te flessen en betitelde de verdachte als "een sluwe vos". De man had doelbewust duur gereedschap besteld. De officier eiste een werkstraf van 100 uur.

De rechter nam de eis over en wees aan de groothandel een schadevergoeding toe van bijna 1800 euro. De schadeclaim van de voormalige werkgever, bijna 3900 euro, vond de rechter te onduidelijk.