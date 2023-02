Wolf: 28 schapen gedood in Appelscha

ma 30 januari 2023 17.50 uur

APPELSCHA - Het lijkt erop dat de wolf heeft toegeslagen in Appelscha. Hier zijn in totaal 28 schapen gedood. Vijf anderen raakten gewond. BIJ12 is op de hoogte gebracht en doet onderzoek.

De melding werd gedaan op 29 januari. Van de 28 dode dieren werden er acht dood gevonden. Twintig andere schapen raakten dusdanig gewond dat ze geëuthanaseerd moesten worden. Vier schapen zijn nog vermist.

Een week eerder werden er ook al zes schapen gedood in Appelscha. BIJ12 onderzoekt of de sterfgevallen toegerekend kunnen worden aan de wolf.

Wolf doodde schapen

Uit het onderzoek van BIJ12 blijkt dat de wolf december vorig jaar heeft toegeslagen in Oosterwolde, Makkinga en Appelscha. Er werden in totaal tien schapen gedood. Negen anderen raakten gewond.

Hond sloeg toe in Hallum

Eén of meerdere honden hebben december vorig jaar zestien schapen gedood in Hallum. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van BIJ12.

Even daarvoor waren in hetzelfde dorp al twee schapen doodgebeten en raakten zes dieren gewond door een aanval van een hond. In Hijum doodde een hond zeven schapen en verwondde er vijf.