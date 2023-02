The Legend of Springsteen in Iduna

ma 30 januari 2023 14.10 uur

DRACHTEN - De nieuwe productie The Legend of Springsteen komt voor het eerst naar Nederland en doet op zondagmiddag 12 februari Poppodium Iduna aan.

The legend of Springsteen is een speciale show ter ere van de muzikale erfenis van The Boss, uitgevoerd door muzikanten die in het verleden het podium deelden met artiesten zoals Journey, Joe Cocker, Paul Young, Ringo Starr, The Commitments, Go West, Bonnie Tyler, John Legend en vele anderen. De deuren openen om 15:00 uur en tickets kosten € 19,- in de voorverkoop.

Verwacht geen pruiken, hoeden of look-a-like-taferelen. Er wordt met dit concert niet geprobeerd om The Boss of de legendarische E-Street Band te imiteren. Dit is de ‘real deal’: de muziek van Bruce Springsteen wordt gebracht door enkele van de beste een meest ervaren rockartiesten van de wereld.

Muzikanten die met vuur, passie en eerbied een nauwkeurig eerbetoon neerzetten. Van stadionrockklassiekers "Born in the USA", "Glory Days" en "Born to Run" tot een reis door Springsteens enorme verzameling recordbrekende hits. Deze show beschrijft de geschiedenis van een legende.