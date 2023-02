Familiebedrijf Sake Zittema vraagt eigen faillissement aan

ma 30 januari 2023 14.02 uur

LEEUWARDEN - Sake Zittema Saneringen en Sloopwerken in Leeuwarden, een familiebedrijf dat al ruim 80 jaar een begrip is in Noord-Nederland op het gebied van slopen en asbestsanering, heeft haar eigen faillissement aangevraagd. Dat heeft Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten bekendgemaakt.

Zittema had zes medewerkers in dienst. Mogelijk behoort een doorstart tot de mogelijkheden. Dinsdag zal een door de rechtbank aangestelde curator met het faillissement aan de slag gaan.

De aanleiding voor de faillissementsaanvraag is gelegen in een samenloop van diverse omstandigheden. De coronacrisis, de daaropvolgende krapte op de arbeidsmarkt en nu de huidige onzekerheden in de markt waardoor er te weinig werk binnen komt, zijn de belangrijkste oorzaken van de huidige situatie.