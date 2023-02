Caravanbrand blijkt brand in matras topper

zo 29 januari 2023 01.16 uur

DRACHTEN - Een oplettende buurtbewoner zag in de nacht van zaterdag op zondag rook uit de achtertuin van een woning komen. In diezelfde tuin aan de Flevo in Drachten stond ook een caravan. Hierdoor dacht de melder dat de caravan in brand stond. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het te gaan om een matras topper.

Deze topper was door de bewoner in zijn eigen tuin gelegd. De man had er een elektrische kruik op liggen, maar doordat deze er waarschijnlijk te lang op had gelegen was de topper gaan roken. Om erger te voorkomen heeft hij deze toen maar in de tuin gelegd en geprobeerd wat te blussen. Daarna is hij verder gaan slapen.

De topper lag vlakbij de caravan en is daarom eerst maar de tuin uit gesleept. De brandweer van Drachten is ter plaatse gekomen om de matras topper te blussen. Daarnaast hebben ze voor de zekerheid ook de woning gecontroleerd of er niet teveel CO aanwezig was door de brand.

