Drachtster bankpasfraudeur (19) opgepakt in Markelo

vr 27 januari 2023 22.00 uur

DRACHTEN - Een 19-jarige bankpasfraudeur uit Drachten en een 18-jarige jongen uit Heerenveen zijn vrijdag opgepakt omdat ze als zogenaamde bankmedewerkers actief waren in het Overijsselse Markelo.

Een 69-jarige Markeloër had rond het middaguur zijn pinpas meegegeven aan de nep-bankmedewerker die aan zijn deur verscheen. Niet veel later twijfelde de man en zette de achtervolging in.

Op het Burgemeester de Beaufortplein kon het slachtoffer de verdachten met zijn auto klem zetten. Het resulteerde in een handgemeen waarbij de man ook nog een keer is mishandeld. Alerte getuigen schoten hem gelukkig te hulp.

De verdachten gingen er vandoor maar werden al snel in de kraag gevat. Omstanders kwamen in actie en via whatsapp-groepen in het dorp kon de politie het duo traceren. Ze werden in een weiland gepakt. De mannen zitten vast en het verdere onderzoek loopt.