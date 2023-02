Bestuurder houdt zich niet aan opgelegde rijontzegging

vr 27 januari 2023 16.55 uur

EANJUM - Een 39-jarige inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân viel dinsdag bij Eanjum door de mand. Rond 6.00 uur zette de politie de auto waar de man in reed aan de kant. De bestuurder had een rijontzegging opgelegd gekregen, maar toch zat hij achter het stuur van een auto.

Het leverde de man een proces verbaal op voor het rijden tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid. Dit is een misdrijf waarvoor hij zich later bij de rechter zal moeten verantwoorden.

In december 2020 werd het rijbewijs van de man ingevorderd omdat hij was betrapt op het rijden onder invloed. Een paar weken daarna kreeg de man zijn rijbewijs terug en hij volgde een verplichte cursus bij het CBR. Een zogenaamde Educatieve Maatregel Alcohol. Zo'n cursus is verplicht vanaf een bepaalde grens promillage alcohol in je bloed en is niet opgelegd door een rechter.

Daarna moest justitie zich nog over deze zaak buigen. In een strafzaak in januari 2022 legde justitie hem een boete van €850,- op en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van zeven maanden. Aangezien de man zich voor justitie onbereikbaar hield kon pas in december 2022 de uitspraak aan hem worden meegedeeld en ging de rijontzegging in januari 2023 in.

Dus ondanks dat de man wel in het bezit was van een rijbewijs was hij niet bevoegd om te rijden. Het CBR bepaalt of iemand een rijbewijs mag hebben, een rechter mag een ontzegging opleggen van de rijbevoegdheid.