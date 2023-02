Portiekwoning volledig uitgebrand in Burgum

vr 27 januari 2023 15.20 uur

BURGUM - Een bovenste portiekwoning aan de Kastanje in Burgum is vrijdagmiddag volledig door brand verwoest. De onderste woning moet enorme brand- en waterschade hebben opgelopen, evenals de woning er direct naast.

De brand werd ontdekt door een buurtbewoner die rook onder het dak vandaan zag komen. Hij alarmeerde even na 15.00 uur de brandweer. Op dat moment was nog niet duidelijk of er iemand in de woning aanwezig was. De brandweer van De Westereen en Leeuwarden werden daarom al vrij snel opgeroepen. De bewoner kwam uiteindelijk later per auto ter plaatse.

Brand moeilijk te bestrijden

De Burgumer brandweerploeg had enorme moeite om de woning te betreden omdat deze vol stond met spullen en dozen. Na een poging via de voordeur werd via het balkon geprobeerd om binnen te komen. Er kon daarom alleen maar van buiten geblust worden.

Gas afgesloten

Het gasbedrijf is in de tussentijd ook ter plaatse gekomen met een kraantje. Er werd op meerdere plekken gegraven om het gas af te sluiten. Het gasbedrijf kwam om 16.30 uur ter plaatse.

Uitbreiding brand

Het vuur wist in de tussentijd om zich heen te grijpen. Via het dak begon op een zeker moment ook het dak van de middelste woning te branden. Dat was rond 17.00 uur te zien aan de rookwolken die onder de dakpannen vandaan kwamen. De brandweer was toen al bijna twee uur bezig met blussen. Burgemeester Jeroen Gebben kwam rond dat tijdstip ook ter plaatse om zich te laten informeren over de brand. Om 18.12 uur werd nog een NL alert verzonden met de mededeling dat de brand onder controle was.

Omwonenden geëvacueerd

Uit voorzorg werden de naastgelegen woningen ontruimd. Er is sprake van vier appartementen in het gebouw. Ook wist de politie uit de woning onder de brandende woning een aantal katten gered. Op dat moment was de brand nog niet zo hevig.

NL-Alert verzonden

Zo'n twee uur na het uitbreken van de brand werd er een NL-Alert verstuurd. Deze werd in een grote cirkel rondom Burgum ontvangen door mensen. Het advies was om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Ook was het verstandig om de mechanische ventilatie uit te zetten. De rook trok over het zuidelijke deel van Burgum.

Oorzaak

De bewoner laat WâldNet weten dat de brand is ontstaan tijdens het koken. Hij bakte een eitje en had al haast. Hij had wel gezien dat een doos op het aanrecht vlam had gevat en had dat snel gedoofd met een doekje. Hij is daarna naar zijn werk gegaan. Een uur later werd hij gebeld dat er brand was. Zijn woning stond vol met handelswaar (lampen en audio apparatuur) waardoor de brandweer niet binnen kon komen. De bewoner zou op korte termijn zijn verzamelde spullen stallen in een bedrijfsunit.

Omstreeks 18.00 uur meldde de brandweer dat de brand grotendeels geblust was. Er is gestart met nablussen. Het gas was op dat moment ook afgesloten. Stichting Salvage kwam ter plaatse om met de gedupeerde bewoners de brandschade af te handelen. Een aantal mensen moeten de nacht ergens anders doorbrengen.

De brandweer van Burgum is nog de hele avond bezig geweest met het zogenaamd 'afpellen' van de spullen in de woning. Omdat het huis vol stond, worden alle uitgebrande goederen uit elkaar gehaald en geblust. Daar is de brandweer de hele avond mee bezig geweest.

