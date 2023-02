Avond met louter positieve geluiden over Holwerd aan zee

vr 27 januari 2023 10.40 uur

HOLWERT - In de doopsgezinde kerk van Holwert kwamen donderdagavond zo'n 150 mensen bijeen. Zij hoorden louter positieve dingen over het ambitieuze projecht 'Holwerd aan Zee'. Naast inwoners waren er ook Statenleden en enkele raadsleden aanwezig.

Vijf sprekers vertelden over alle positieve zaken die het natuur- en recreatieproject voor de regio en het dorp kan opleveren.

Voormalig Delta-commissaris Wim Kuijken, die al sinds 2013 betrokken is bij het project, noemde het project 'uniek voor Nederland'. Er ligt volgens hem een goed doorrekend plan en Rijkswaterstaat is als belangrijke speler hiermee akkoord (zij hebben wel bezwaren tegen het bootjesverkeer, red.). Hij deed een oproep aan de politiek: "Ontferm u over dit plan en omarm het!"

Kuijken had zijn zwembroek al meegenomen en zou graag als eerste zwemmer uitgenodigd worden als alles klaar is. In zijn ogen moet het plan doorgaan vanwege de goede contacten met Rijkswaterstaat, de ecologische ontwikkeling die door de natuurlijke geul erg bijzonder is en de recreatieve, toeristische en economische voordelen.

Landschapsarchitect Harro de Jong is ook al lang betrokken bij het project. De kwelders zijn volgens De Jong heel bijzonder. "Het gebied is nu slecht bereikbaar om er van te genieten." Deze moeten bereikbaar worden voor wandelaars. "Holwert aan zee is de eerste grote stap, daarna moet het dorp verder ontwikkeld worden." Het is volgens De Jong niet alleen een natuurplan, maar bevorderd de leefbaarheid en moet krimp tegen gaan.

Toerisme-expert Merlijn Pietersma ziet het project als 'een doorbraak in denken en doen'. Pietersma denkt dat Holwert leefbaar en vitaal gehouden wordt door het toerisme zonder dat het dorp overgenomen wordt. "Er is behoefte aan zingeving en mensen zoeken naar de verbinding met de natuur, jezelf en elkaar. Dat kan prima bij Holwert aan zee, er liggen volop kansen, er is een markt en het past in het overheidsbeleid."

Provinciale Staten zullen in 22 februari besluiten of de provincie Fryslân doorgaat met het project.

