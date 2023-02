Demonstranten bij raadsvergadering in Kollum

do 26 januari 2023 19.54 uur

KOLLUM - Een zestal demonstranten verzamelde zich donderdagavond bij aanvang van de raadsvergadering van de gemeente Noardeast-Fryslân in Kollum. Het ging om de groepen AFA Fryslân en Migreat. Ze zijn tegen racisme en voor humane opvang van vluchtelingen.

De demonstranten lieten vrijdag op de site doorbraak.eu weten waarom ze kwamen demonstreren. "Gisteren hoorden we dat de fascistische organisatie Voorpost zou gaan inspreken bij de raadsvergadering Noardeast Fryslân. Samen met Migreat ontvingen we bezoekers met twee spandoeken en een flyer. Enkele fascisten die langsliepen reageerden vrij fel, maar de meeste mensen waren positief. Toen de inspreek-nazi het woord kreeg verliet de PvdA-fractie de raadszaal en wij de publieke tribune. We kwamen terug toen de andere insprekers aan de beurt kwamen."

Een onbekend aantal demonstranten werd al verwacht op het gemeentehuis. 's Middags werd het parkeerterrein afgezet met hekken en werd er een vak gemaakt voor potentiële demonstranten. Er was op dat moment echter nog geen officiële aanvraag gedaan om te mogen demonstreren.

Uiteindelijk was het aantal demonstranten lager dan gedacht. Twee politieagenten maanden de demonstranten om plaats te nemen in het vak dat voor ze gemaakt was. Dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn uiteindelijk zonder spandoeken mee naar binnen gegaan.

