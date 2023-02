Werkstraffen voor illegaal vuurwerk in ouderlijke woning

do 26 januari 2023 11.40 uur

LEEUWARDEN - Twee mannen die eind 2020 illegaal vuurwerk in huis hadden, zijn door de economische politierechter veroordeeld tot werkstraffen. De verdachten, een 21-jarige inwoner van Langezwaag en een leeftijdgenoot uit Tzummarum, hadden het illegale knalgoed - deels - opgeslagen in de woning van hun ouders.

Vuurwerk op de slaapkamer

In elk geval de ouders van de Langezwaagster wisten van niets. Toen de politie een dag voor eerste kerstdag 2020 op de stoep stond van de woning in Gorredijk voor een huiszoeking, verkeerden de ouders in de veronderstelling dat hun zoon geen vuurwerk had. Het was er wel, op de slaapkamer van de verdachte lagen 140 zogeheten nitraten en drie cobra’s (dieptebommen). De politie had een melding gekregen dat er vuurwerk in de woning was.

Mogelijke vuurwerkhandel

De Tzummarumer werd aangehouden na anonieme tips over mogelijke vuurwerkhandel. Behalve in de woning in Tzummarum deed de politie op 23 november 2020 ook invallen in twee woningen in Tzum. Bij de Tzummarumer had het er alle schijn van dat hij in vuurwerk handelde, meende de rechter. Op een telefoon werden Snapchatberichten aangetroffen die in die richting zouden kunnen wijzen.

Voor de verkoop bedoeld

Op de vraag of hij ook vuurwerk verkocht, antwoordde de verdachte ontkennend. De politie trof een aanzienlijke hoeveelheid vuurwerk aan. De agenten telden onder andere ruim 100 zogenoemde 'bangers’, 19 mortierbommen en een dozijn vuurpijlen. "Mijn gevoel zegt dat dit voor de verkoop was bedoeld, dit ziet eruit als een handelsvoorraad. Ik kan me niet voorstellen dat je dit op oudejaarsavond allemaal de lucht in schiet", merkte de rechter op.

"De kracht van een tiental handgranaten"

Beide verdachten hadden volgens de rechter een gevaarlijke situatie gecreëerd. "Wat als er brand was uitgebroken. Dit is toch de kracht van een tiental handgranaten, dan vallen er doden", zei de rechter in de zaak van de Langezwaagster. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

De andere verdachte moet 120 uur voor niets werken. Hij heeft acht dagen in voorarrest gezeten, maar hij hoeft niet terug naar de gevangenis. Gedurende een proeftijd van twee jaar hangt hem nog wel een voorwaardelijke celstraf van 72 dagen boven het hoofd.