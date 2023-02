Vrouw (28) aangehouden na steekincident in Surhuisterveen

wo 25 januari 2023 21.41 uur

SURHUISTERVEEN - Een 28-jarige vrouw uit Surhuisterveen is woensdagavond rond 22.00 uur door de politie aangehouden in een woning aan de Merel in Surhuisterveen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de aanhouding alles te maken met een steekincident dat een klein uur daarvoor had plaatsgevonden.

De politie en een ambulance rukten even voor 21.15 uur uit voor een steekincident waarbij een 21-jarige man uit Assen gewond is geraakt. De hulpdiensten spoedden zich naar de Piramide aan de Provincialeweg bij Opende. Daar trof men de man aan die daar vermoedelijk met de auto was gekomen.

Slachtoffer naar ziekenhuis

Het slachtoffer had last van zijn nek / schouder en is na een gesprek met de politie behandeld door het ambulancepersoneel. Kort daarna is hij meegegaan met de politie. Hij is nog wel naar het ziekenhuis gebracht.

Zes politieauto's

Er waren zes politieauto's en een ambulance ter plaatse gekomen bij de Piramide. De politie liet kort na het incident weten dat er toen nog geen aanhouding was verricht. Wat er precies was gebeurd, was ook nog niet bekend.

Aanhouding

Na ongeveer een half uur spoedde de politie zich naar een woning aan de Merel in Surhuisterveen. Daar werd in het huis een vrouw omstreeks 22.00 uur aangehouden. Zij is overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.

In de woning heeft de politie een onderzoek gedaan. Het is bij de politie nog niet echt duidelijk wat het verband is tussen de twee personen. Het incident vond in elk geval niet in de relationele sfeer plaats.

