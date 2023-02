Badkamerxxl opent buitengewoon unieke showroom in Buitenpost

wo 25 januari 2023 18.00 uur

BUITENPOST - Het is zover! Zaterdag 28 januari zal de feestelijke opening van de gloednieuwe showroom van Badkamerxxl plaatsvinden, aan de Newtonstraat in Buitenpost. De gehele dag zal in het teken staan van de opening.

Je bent van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje de showroom te bewonderen en om 13:00 uur wordt de showroom officieel geopend.

"Alleen door zelf te ervaren kun je de beste keuzes maken"

In de afgelopen maanden heeft Badkamerxxl gewerkt aan een showroom vol beleving. Bezoekers kunnen onder andere verschillende douchestralen beleven en kranen echt zien stromen, in de unieke werkende waterwand.

Op het gastentoilet kunnen bezoekers zelf ervaren hoe een douche wc werkt; ze kunnen kijken hoe een badvulcombinatie het bad vult en zelfs de werking van een stoomdouche met Sunshower ontdekken.

"We willen inspelen op de zintuigen van onze klanten en daarbij de juiste begeleiding aanbieden". En dus kunnen de bezoekers zelf tegels en sanitair bekijken, voelen en combineren - bijvoorbeeld door een moodboard samen te stellen of door een 3D tekening te laten maken door één van de professionals.

Een aangename klantreis

Zo'n 10 jaar geleden ontstond Badkamerxxl vanuit de overtuiging dat de aanschaf van een badkamer, vooral online, een stuk beter en eenvoudiger moest kunnen. Inmiddels is het bedrijf gegroeid tot één van de grootste spelers in de online sanitairbranche, met meer dan 30.000 producten in het assortiment.

Om het de klant zo eenvoudig mogelijk te maken zorgt het bedrijf ervoor dat de klant tijdens het gehele aankoopproces zo gemakkelijk mogelijk door de webshop geleid kan worden. Zo zorgt het team, bestaande uit ruim 30 medewerkers, dat de webshop is voorzien van uitgebreide informatie, mooie sfeerfoto’s, de mogelijkheid om samples te bestellen, veel inspiratiemateriaal en dat de bestellingen op tijd geleverd worden. Samen met de klantenservice, die iedere werkdag van 09:00 - 17:00 uur beschikbaar is kunnen ze klanten ontzorgen en wordt er een stuk gemak gecreëerd.

Om daar beter op in te spelen richt Badkamerxxl zich niet alleen op de particuliere klant, maar is het sinds 2020 ook mogelijk om op de website in te loggen met een zakelijk account. Hierdoor kunnen zakelijke klanten direct met korting bestellen zonder daarvoor eerst een offerte aan te hoeven vragen en beschikken ze over een vast contactpersoon die ze het gehele aankoopproces ondersteunt.

Daarnaast is het huidige pand voorzien van een grote opslagruimte voor voorraad zoals inbouwreservoirs, kranen, douchegoten en meer. "De klant wil tegenwoordig namelijk niet meer lang wachten op zijn producten. Door de voorraad kunnen we snel leveren en hoeft dat dus ook niet", aldus Teade Steenstra.

Een stukje leuker en makkelijker

Al vanaf het begin van de oprichting is het motto, "Wij geloven dat de aanschaf van een badkamer een aangename ervaring moet zijn" een leidend principe geweest voor het bedrijf.

Met de gloednieuwe showroom, die zaterdag 28 januari officieel geopend zal worden in Buitenpost, hoopt Badkamerxxl de aankoop van een badkamer dan ook nóg weer een stukje leuker en makkelijker te maken.

Meer info: www.badkamerxxl.nl